Общество

Псковские росгвардейцы провели акцию «Гордо реет над Родиной российский триколор»

Росгвардейцы вместе с работниками библиотеки «БиблиоЛюб» и школьниками провели просветительскую акцию «Гордо реет над Родиной российский триколор» в псковском микрорайоне Любятово сегодня, 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Участники мероприятия поздравили жителей микрорайона с праздником, вручив им ленты, раскрашенные в цвета российского триколора, а также рассказали о значении каждого цвета на флаге.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы в ходе оказания государственных услуг также вручали посетителям офиса приёма ленты с триколором, а росгвардейцы из вневедомственной охраны, выполняющие задачи по охране общественного порядка в Псковском музее-заповеднике, раздали ленты посетителям музея.