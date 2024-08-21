Общество

Молодые люди из Псковской области могут получить грант до 1 млн рублей

Молодежь Псковской области может принять участие в новом грантовом конкурсе, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодёжной политике. С 12 августа по 12 сентября проходит прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 2 сезон», в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей.

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представив заявки по 18 направлениям поддержки. Это разные сферы жизни от добровольчества до здорового образа жизни. Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Здесь же можно познакомиться с полным списком номинаций конкурса.

Отмечается, что конкурс каждый год пользуется популярностью у большого количества потенциальных грантополучателей. В 2023 году на заочные конкурсы были поданы 18 248 проектов из всех регионов Российской Федерации, из которых 2 468 стали победителями. Грантовый фонд составил более 1 160 млн рублей.