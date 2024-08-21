Общество

Стала известна программа работы молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Опубликована программа работы молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодёжной политике, молодёжная площадка в рамках празднования 80-летия Псковской области на выставке «Россия начинается здесь» будет работать с 23 по 31 августа.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Каждый день будет посвящён разным молодёжным направлениям, которые реализуются в регионе. Старт дали активисты Движения Первых и центра «Воин». Сегодня с 13.00 до 22.00 они - хозяева площадки. У гостей будет возможность узнать больше о работе Движения Первых поиграть в игру «Крокодил» и пройти квест «Будь первым». А центр «Воин» покажет, как управлять беспилотниками и расскажет об их особенностях.

«Первые» передают эстафетную палочку направлению киберспорта. 24 августа представители федерации фиджитал-спорта в регионе также в течение дня с 13:00 до 22:00 смогут представить свои активности: лазертаг, панна футбол, джаст денс и виртуальные коптеры.

25 августа молодёжная площадка на один день станет креативным пространством «Лофт», где гости побывают на художественных и музыкальных мастер-классах, а также на традиционном концерте от псковских музыкантов – Лофтирник Offline. (Время работы площадки – с 13:00 до 22:00)

26 августа весь день будет посвящён добровольчеству. Волонтёры из разных добровольческих организаций представят свою работу и предложат гостям интерактив. Участники узнают о донорстве, эко-волонтёрстве, оказании первой медицинской помощи.

27 августа молодёжная площадка станет по настоящему молодёжной. В этот день свою программу представят ПсковГУ, Псковский городской молодёжный центр, ЭКОпроект и центр молодёжи. Хедлайнером этого дня станет группа «Марсель».