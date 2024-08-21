Общество

Угощения из яблок готовят великолукские студенты ко Дню города

Студенты Великолукского механико-технологического колледжа готовят угощения из яблок для великолучан и гостей города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Напомним, гастрономическая площадка будет работать в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Великие Луки, 24 августа с 15:00 до 17:00 в парке «Петровский».

Великолучанам и гостям города предложат продегустировать компот из яблок, пироги с яблоками, варенье из великолукского ранета, а также блины.