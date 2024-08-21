Общество

Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове сегодня, 23 августа.

26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Подробнее о выставке «Россия начинается здесь» — в фоторепортаже Анны Тягуновой.