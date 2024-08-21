Общество

Валентина Матвиенко в день 80-летия Псковской области пожелала региону процветания

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Псковскую область с 80-летием образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В славной летописи Псковской земли немало значимых событий, повлиявших на исторический путь Российского государства, имен выдающихся людей, прославивших наше Отечество. Находящиеся на территории региона памятники культуры имеют непреходящую ценность и являются национальным достоянием России», - сказала председатель Совета Федерации.

Ансамбли древних монастырей, уникальные соборы и храмы самобытной псковской архитектурной школы имеют общемировое значение и включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время Псковская область относится к числу интенсивно развивающихся субъектов Российской Федерации. Эффективно работают предприятия «якорных» для региона отраслей промышленности — электротехнической, машиностроительной и пищевой. Особое внимание уделяется укреплению туристско-рекреационного потенциала, поддержке предпринимательской деятельности, созданию необходимой инфраструктуры для привлечения инвесторов. Успешно реализуются крупные проекты в сельском хозяйстве, производстве полимерной продукции и сжиженного природного газа.

«Уверена, что и в дальнейшем регион будет надежным оплотом на Северо-Западе России, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Желаю благополучия и процветания», - заключила Валентина Матвиенко.