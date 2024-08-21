Общество

Псковская область принимает поздравления со всей страны

Псковская область 23 августа празднует 80-летие со дня образования. Со всей страны поступают поздравления со столь важной для субъекта юбилейной датой. Приходят письма и официальные телеграммы от глав российских регионов, руководителей федеральных органов власти, государственных корпораций и компаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области

Например, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил о событиях военной истории Псковской земли, в частности подвиге псковичей в годы Великой Отечественной войны. «Санкт-Петербург и Псковская область — родные друг другу регионы. Мы связаны тысячами судеб наших жителей. В сегодняшних успехах области, в развитии промышленности и сельского хозяйства, в сохранении уникальных памятников — трудолюбие, талант, любовь к Родине всех, кто живет и трудится на ее земле», — отмечается в поздравительном адресе Александра Беглова.

От лица жителей соседней Ленинградской области псковичей поздравил губернатор субъекта Александр Дрозденко: «От лица ленинградцев передаю самые теплые пожелания счастья, добра и мира всем жителям Псковской области… Пусть и впредь процветает Псковская область».

«История Псковщины — настоящая ода мужеству, самоотверженности и энтузиазму ее жителей. Своим сплоченным трудом они сумели отстоять и поднять Псковскую область буквально с руин, превратить в одно из красивейших мест нашей страны с мощным промышленным потенциалом. Во всем этом чувствуется искренняя любовь, большое уважение и бережное отношение псковичей к малой Родине и великому наследию предков», — подчеркнул глава (Раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На самобытность и богатейшую историю региона обратил особое внимание глава Чувашской республики Олег Николаев: «Уверен в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Чувашией и Псковской областью в духе добрососедства и взаимной поддержки в интересах жителей наших регионов и развития многонационального российского государства».

Свои пожелания региону направили министерства и федеральные ведомства. В поздравлении от Минстроя отмечается, что регион демонстрирует устойчивое развитие и раскрывает свой потенциал, с каждым годом становясь все более комфортным для жителей и туристов: «В области успешно реализуются мероприятия национальных проектов. Высокие темпы набраны в жилищном строительстве, расселении аварийного жилищного фонда и создании комфортных городских пространств».

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев напомнил об испытаниях, которые выпали на Псковскую область, но укрепили дух ее жителей и подтвердили особую роль в становлении и защите российской государственности: «Сегодня Псковская область — это уникальный край, в котором гармонично сплелись традиции предков и современные технологии. Динамично развивается агропромышленный комплекс региона, создаются благоприятные условия для развития фермерских хозяйств, что позволяет Псковской области занимать одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции среди регионов Северо-Западного федерального округа».

Дальнейшего развития и процветания Псковской области пожелал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. «Динамичное развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов и выгодное географическое положение позволило обеспечить выход на международные рынки. Развитая инфраструктура, наращивании транспортно-логистического и туристического потенциалов создают благоприятные условия для развития предпринимательства и повышения качества и уровня жизни граждан. Уверен, опираясь на исторический опыт и традиции, жители Псковской область добьются новых успехов и побед, внесут свой значительный вклад в успешное решение важнейших общенациональных задач», — отмечается в поздравлении Максима Шаскольского.

«Псковская земля — этой край богатой истории, неповторимой природы и крепких традиций, где живет сильный и добрый народ. Нам выпала честь работать на этой благодатной земле, вкладывая свои силы в ее процветание. Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность приносила максимальную пользу каждому жителю Псковской области. Благодаря нашей совместной работе энергетика региона динамично развивается, успешно отвечая на современные вызовы и решая дальнейшие задачи», — отметил генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Напомним, 23 августа Псковская область празднует 80-летие со дня образования. Именно в этот день указом президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область.