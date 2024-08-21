Общество

Семейные пары приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле в Великих Луках

Семейные пары приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле в День города Великие Луки. Как сообщили в администрации города, в этом году традиционное мероприятие на острове Дятлинка было посвящено Году семьи.

Открыл состязания президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов. Он передал слова поздравлений и приветствий великолучанам от Вячеслава Фетисова, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председателя Всероссийского общества охраны природы. Валерий Гаврилов отметил, что семья – это главная ценность и самое важное, что есть у человека.

К участникам соревнований также обратился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он поздравил всех присутствующих с Днём города, а также наградил благодарственными письмами лучших спортсменов города и работников спортивной сферы.

Отметим, что фестиваль «Семейная рыбалка» проходил под эгидой под эгидой Всероссийского общества охраны природы.