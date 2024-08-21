Общество

Большинство респондентов ПЛН живет без кредитов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не берет деньги в долг. Это следует из опроса, в котором приняли участие 210 человек.

51,9% опрошенных псковичей никогда не берут деньги в долг ни в банках, ни в микрокредитных организациях, ни у знакомых или друзей. 16,67% респондентов пользуются только кредитными картами, избегая долгосрочных кредитных обязательств.

При этом 13,81% отмечают, что у них есть несколько кредитов, а 1,43% берут деньги в долг любыми другими способами, только не в банках.

По 5,24% респондентов заявили, что выплачивают ипотеку или на данный момент погасили все кредиты. 4.76% в процессе погашения одного кредита.

Лишь 0,95% опрошенных пользуются микрозаймами.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?