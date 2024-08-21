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Общество

Псковички присоединились к празднованию Русских Ганзейских дней в Вышнем Волочке

26.08.2024 19:10|ПсковКомментариев: 1

Сотрудницы Молодёжного центра города Пскова приняли участие в праздновании XIII Русских Ганзейских дней в качестве делегатов Молодой Ганзы с 23 по 25 августа. В этом году принимающей Ганзу стал город Вышний Волочёк Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра. 

С 23 по 25 августа сотрудницы Молодёжного центра города Пскова приняли участие в праздновании XIII Русских Ганзейских дней в качестве делегатов Молодой Ганзы.

В масштабном празднике принимают участие гости из городов Русской Ганзы, делегаты из городов-побратимов, а также жители и гости Вышнего Волочка. Это уникальное событие собрало представителей разных городов, чтобы они могли отдать дань уважения богатому историческому наследию Ганзейского союза и укрепить культурные связи между регионами.

Молодые псковички активно участвовали в различных культурных мероприятиях, дискуссиях и мастер-классах, посетили Сытные ряды, Ганзейскую и Ремесленную ярмарку, увидели представления клубов исторической реконструкции и, конечно, стали частью традиционного театрализованного шествия участников мероприятия. Кроме того, не упустили возможность обменяться опытом работы с молодёжью с вышневолочанскими коллегами, обсудили актуальные вопросы развития и нашли новые возможности для сотрудничества.

Отметим, в день закрытия XIII Русских Ганзейских дней состоялась передача символических ключей городу Старая Русса, где Ганзейские дни пройдут в следующем году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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