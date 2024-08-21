Общество

Отечественные фильмы стали самыми кассовыми в 2023 году в Псковской области

Отечественные фильмы стали самыми кассовыми в 2023 году в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате со ссылкой на Фонд кино.



На первом месте по сборам и количеству зрителей — семейный комедийный фильм «Чебурашка» (6+). В прокате в Псковской области он собрал 23 млн рублей, его посмотрели 78,9 тысячи человек.

Второе место занял фильм по мотивам русской сказки «По щучьему веленью» (6+). Его посмотрели 33,7 тысячи зрителей, сборы составили 9,8 млн рублей.

На третьем месте — драма «Вызов» (12+) с уроженкой Псковской области Юлией Пересильд в главной роли. Фильм собрал 6,8 млн рублей и 21,6 тысячи зрителей.

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, в 2024 году объем рынка отечественного проката за июнь и июль составил 5,4 млрд рублей, кассовые сборы кинотеатров этого лета стали максимальными за три года,

«Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей», - написала Любимова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по итогам прошлого года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%.

Напомним, День российского кино отмечается 27 августа.