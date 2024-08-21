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Общество

Учителей в Пскове наградили за заслуги в сфере образования на педсовете

27.08.2024 11:49|ПсковКомментариев: 0

Городской педагогический совет прошел в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города Пскова Борис Елкин обратился к педагогическому сообществу с приветственным словом.

«Многое ещё нам необходимо поменять и сделать, но многое уже сделано. Стоит отметить, что в текущем году мы в два раза увеличили сумму на материально-техническое оснащение школ. Мы двигаемся в верном направлении и будем продолжать увеличивать эти суммы», — сказал Борис Елкин.

Он отметил, что «болью псковского образования» все ещё является обучение детей во вторую смену. Для решения этой проблемы в городе строятся несколько новых школ и идёт работа над привлечением новых кадров в школы и дошкольные образовательные учреждения. 

Также глава города планирует встретиться с директорами школ в начале сентября и обсудить с ними как дальнейшие планы, так и формирование бюджета. 

«В ваших руках находится самое важное - наши дети. Это будущее нашего города, нашей страны. Мы всегда будем помогать вам, чем можем. Впереди нас ждут новые свершения и победы», — заключил Борис Елкин. 

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный также поприветствовал педагогических работников и отметил, что в системе образования удалось решить множество задач, поставленных несколько лет назад.

«Ту работу, которую вы делаете, вы делаете превосходно. За это хочу вас поблагодарить. Вы профессионалы своего дела», — сказал он. 

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов поздравил педагогов в преддверии начала учебного года.

«Не так давно прошли выпускные, и теперь в ваши двери уже вновь случится молодежь. Вы отдаете молодому поколению не только знания, но и частицы вашей души», — обратился к учителям Михаил Иванов. 

Выступающие наградили педагогических работников за заслуги в сфере образования. 

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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