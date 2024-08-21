Учителей в Пскове наградили за заслуги в сфере образования на педсовете

Городской педагогический совет прошел в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава города Пскова Борис Елкин обратился к педагогическому сообществу с приветственным словом.
Он отметил, что «болью псковского образования» все ещё является обучение детей во вторую смену. Для решения этой проблемы в городе строятся несколько новых школ и идёт работа над привлечением новых кадров в школы и дошкольные образовательные учреждения.
Также глава города планирует встретиться с директорами школ в начале сентября и обсудить с ними как дальнейшие планы, так и формирование бюджета.
Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный также поприветствовал педагогических работников и отметил, что в системе образования удалось решить множество задач, поставленных несколько лет назад.
«Ту работу, которую вы делаете, вы делаете превосходно. За это хочу вас поблагодарить. Вы профессионалы своего дела», — сказал он.
Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов поздравил педагогов в преддверии начала учебного года.
Выступающие наградили педагогических работников за заслуги в сфере образования.