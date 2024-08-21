Регионального победителя акции «Диктант Победы» наградили в Великих Луках

Регионального победителя международной просветительской акции «Диктант Победы - 2024» наградили в Великих Луках. Об этом депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения военно-исторического общества РФ Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»
Победителем стала Александра Якушенкова, учащаяся Гимназии имени Софьи Ковалевской. Она вошла в число пяти победителей по Псковской области.
В 2024 году Диктант Победы проходил уже в шестой раз. Главной площадкой в Великих Луках была Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, где в выполнении заданий по истории Великой Отечественной войны приняло участие более 115 человек.