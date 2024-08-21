Общество

Регионального победителя акции «Диктант Победы» наградили в Великих Луках

Регионального победителя международной просветительской акции «Диктант Победы - 2024» наградили в Великих Луках. Об этом депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения военно-исторического общества РФ Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Победителем стала Александра Якушенкова, учащаяся Гимназии имени Софьи Ковалевской. Она вошла в число пяти победителей по Псковской области.

«Как организатор площадки "Диктанта Победы", координатор партийного проекта "Историческая память" и председатель местного отделения РВИО в Великих Луках, поздравил Александру с победой, вручил памятный диплом и книги по истории. Отмечу, что среди них была и книга руководителя РВИО Владимира Мединского "Рассказы из русской истории. Век XVIII. Полководцы"», — сказал Дмитрий Белюков.

В 2024 году Диктант Победы проходил уже в шестой раз. Главной площадкой в Великих Луках была Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, где в выполнении заданий по истории Великой Отечественной войны приняло участие более 115 человек.