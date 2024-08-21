Общество

Псковская швейная фабрика «Славянка» представила новую коллекцию мужской одежды на международной выставке моды в Москве

Псковская швейная фабрика «Славянка» принимает участие в крупнейшей специализированной международной выставке моды в Восточной Европе – Collection Première Moscow. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области

Вставка проходит с 26 по 29 августа в Москве. В мероприятии ежегодно принимают участие более 1 300 международных брендов, которые представляют свои коллекции сезона профессиональным посетителям.

Псковская швейная фабрика «Славянка» ежегодно принимает участие в Collection Première Moscow. В этом году фабрика представила новую коллекцию мужской одежды бренда TRUVOR сезона весна - лето 2025.

Псковская швейная фабрика «Славянка» – одно из крупнейших и стабильно работающих предприятий швейной промышленности России. Фабрика специализируется на производстве мужских костюмов и детской школьной формы для мальчиков и девочек.