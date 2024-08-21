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Общество

Система здравоохранения Псковской области к новому эпидсезону готова — Марина Гаращенко

28.08.2024 11:18|ПсковКомментариев: 0

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Псковской области стала главной темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое прошло во вторник, 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Приближается осень — пора сезонных вирусов и простуд. Заболевание ковидом тоже никуда не уходит и, как и говорили специалисты, становится сезонным. Оцените прогнозы, каким образом нужно скорректировать нашу работу», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к специалистам.

Основные показатели эпидемической ситуации в Псковской области губернатору доложила глава областного Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Елена Припутенко. Она обратила внимание, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах не превышает эпидемического порога. Общие показатели соответствуют уровню прошлого года. Тем не менее на предыдущей неделе фиксировался незначительный рост случаев острых респираторных вирусных инфекций почти на 5%. За неделю количество госпитализированных из-за ОРВИ увеличилось на 11 случаев. Вместе с тем ни одного случая заболеваемости гриппом не зафиксировано.

Елена Припутенко согласилась с главой региона, что коронавирус, действительно, приобретает признаки сезонного заболевания и, как правило, проходит в легкой форме. В регионе, по сравнению с серединой лета, фиксируется незначительный, но прирост. На этой неделе зарегистрировано 45 случаев.

«Система здравоохранения к новому эпидсезону готова. Сформированы все необходимые запасы лекарственных препаратов и противовирусных средств. Определенное количество коек для госпитализации, которые необходимо сформировать в эпидсезон для детей и взрослых, созданы в структуре региональной инфекционной больницы», — добавила в свою очередь председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

С 1 сентября в Псковской области начнется кампания по вакцинации от гриппа. Этой теме на совещании уделили особое внимание.

Марина Гаращенко подчеркнула, что в осенний период этого года планируется привить почти 350 тысяч человек, в том числе 70 тысяч детей. В Псковскую область уже поступила первая партия вакцины, которая позволит провакцинировать почти 50 тысяч детей. В регион поступили три вида вакцины отечественного производства для разных категорий граждан: Флю-М, Ультрикс Квадри, Совигрипп. Поступившие препараты уже распределены между всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

Участники совещания обсудили комплекс необходимых первоочередных профилактических мер, которые должны соблюдаться в трудовых и учебных коллективах. Михаил Ведерников поручил подготовить перечень подробных рекомендаций и направить памятки в учебные учреждения.

Кроме того, губернатор призвал вести постоянный мониторинг эпидситуации, что позволит оперативно реагировать на любые изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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