Общество

«Скамью примирения» установили в холле здания Псковского областного суда

К 80-летнему юбилею Псковского областного суда в центральном холле здания установлена «скамья примирения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Этот символ служит напоминанием для участников процесса о том, что даже самые сложные споры могут быть разрешены путем примирения, пояснили в пресс-службе судов.

Скамья примирения имеет особую конструкцию, при которой середина сидения находится ниже краев, что способствует сближению сторон, устранению разногласий и достижению соглашения.

«Развитие примирительных процедур представляет собой одно из ключевых направлений улучшения механизмов разрешения споров и защиты прав граждан в Российской Федерации. Альтернативным способом разрешения споров выступает институт медиации. Полезные сведения о процедуре и преимуществах медиации представлены на расположенном над скамьей стенде», - добавили в пресс-службе.