Общество

«Синий трактор» обошелся псковскому предпринимателю в 30 тысяч рублей

Арбитражный суд Псковской области оштрафовал владельца магазинов «Маленький принц» за продажу футболок с изображениями персонажа «Синий трактор». Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

Изображение взято с сайта «Рамблер/телепрограмма»

ИП Днепровский А. является обладателем исключительных прав на товарный знак «Синий трактор» и исключительных авторских прав на изображение персонажа «Синий трактор». Ранее предприниматель обратился с заявлением о незаконном использовании персонажа.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ИП Павлов С. продавал в своих магазинах «Маленький принц» футболки с использованием изображений «Синего трактора» без разрешения правообладателя.

Суд признал действия ИП Павлова С. нарушением исключительных прав ИП Днепровского А. и взыскал с ответчика компенсацию в размере 30 000 рублей.