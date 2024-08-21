Общество

Партию судака из Казахстана не пропустили через границу в Псковской области

На российско-латвийской границе в Псковской области инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 16,7 тонны мороженого филе судака, перевозимого из Казахстана в немецкий город Ганновер. Выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проверки было установлено, что у перевозчика отсутствует разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на вывоз партии рыбы в Германию.

Так как вывоз филе судака с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без разрешения запрещен, Россельхознадзор оформил акт о возврате груза.