Общество

Лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступает за право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам

В Объединении профсоюзов России СОЦПРОФ готовят новые законодательные инициативы, которые в октябре будут приняты на юбилейном съезде Объединения и направлены для работы в Государственную Думу и правительство России, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.





По словам лидера Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, одним из новшеств станет предложение по внесению изменения в пенсионный возраст россиян. СОЦПРОФ предлагает внести поправки в федеральный закон и наделить правом многодетных отцов выходить на пенсию досрочно, а именно в 60 лет - тех, кто воспитывает троих или четверых детей, и в 55 лет - у кого на иждивении находятся пять и более детей.



«При этом мужчина должен иметь стаж не менее 30 лет, не иметь судимости и не быть злостным неплательщиком алиментов. Считаем это справедливым: если мужчина поднял на ноги и прокормил большое количество детей, он имеет право на досрочный выход на пенсию», - отметил Сергей Вострецов.