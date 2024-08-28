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Общество

Лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступает за право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам

30.08.2024 11:50|ПсковКомментариев: 0

В Объединении профсоюзов России СОЦПРОФ готовят новые законодательные инициативы, которые в октябре будут приняты на юбилейном съезде Объединения и направлены для работы в Государственную Думу и правительство России, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.  


 
По словам лидера Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, одним из новшеств станет предложение по внесению изменения в пенсионный возраст россиян. СОЦПРОФ предлагает внести поправки в федеральный закон и наделить правом многодетных отцов выходить на пенсию досрочно, а именно в 60 лет - тех, кто воспитывает троих или четверых детей, и в 55 лет - у кого на иждивении находятся пять и более детей.  
 
«При этом мужчина должен иметь стаж не менее 30 лет, не иметь судимости и не быть злостным неплательщиком алиментов. Считаем это справедливым: если мужчина поднял на ноги и прокормил большое количество детей, он имеет право на досрочный выход на пенсию»,  - отметил Сергей Вострецов. 

Теги: #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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