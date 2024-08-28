Общество

Профсоюзы из четырех регионов подписали соглашение о сотрудничестве в Пушкинских Горах

На территории профсоюзной базы отдыха «Пушкиногорье» 29 августа состоялось заседание Президиумов Псковской, Витебской, Новгородской, Смоленской областных отраслевых организаций профсоюза работников культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Заседание прошло по темам: «Социальное партнёрство как механизм регулирования социально-трудовых отношений на отраслевом и региональном уровнях», «Коллективный договор как метод защиты трудовых прав в бюджетном учреждении».

Итогом проведённого заседания стало подписание четырёхстороннего соглашения о межрегиональном, международном сотрудничестве на 2025-2027 годы. Соглашение предполагает на регулярной основе проводить обмен информацией об инновационных практиках работы по правовому, организационному, коллективно-договорному направлениям работ. Участие в совместных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, просветительских мероприятиях. Гарантом подписанного соглашения выступил Псковский областной совет профессиональных союзов в лице председателя Игоря Иванова.

«Отрадно, что крепнут и развиваются наши межрегиональные, международные связи с нашими друзьями, соседями. Всё это позволяет ещё более уверенно и защищённо чувствовать рядовым членам профсоюза. Мы видим, что после каждой такой встречи всё больше членов профсоюза из соседних регионов посещают наш регион, объекты размещения профсоюзов. Наши товарищи тоже с радостью выезжают к соседям, а практики совместной работы делают нас организационно только профессиональнее и сильнее», - сказал Игорь Иванов.