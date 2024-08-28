Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Ответственность СМИ за автора

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят ответственность, которую СМИ несут за своих авторов перед законом и обществом. Они вспомнят травоядные времена, когда медиа в суде удавалось отбиться от Роскомнадзора за публикацию мнения, не совпадающего с официальной позицией, и приведут конкретный пример такого случая.

Ведущие поспорят о том, должна ли площадка отвечать за взгляды авторов или выполнять только роль клумбы для цветения всех цветов.