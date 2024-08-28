Общество

Вода на пляжах в Пскове и Великих Луках признана непригодной для купания

Ряд водоемов в Псковской области непригоден для отдыха из-за микробиологических показателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По результатам проверки на 29 августа качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в водоемах:

река Великая в районе городского пляжа города Пскова,

река Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки,

озеро Озерки Локнянского района,

озеро Кислое, озеро Сорито Великолукского района.

Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для ограничения эксплуатации зон рекреации.

Нижеперечисленные водоемы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21:

Гдовский район: озеро Чудское д. Устье, озеро Ужинское в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга»;

Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе о/л «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе о/л «Солнечный», озеро Малый Иван в районе о/л «Юный Железнодорожник»;

Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;

Островский район: река Великая в районе г. Остров и в д. Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смолинское, п. Палкино,

Усвятский район: озеро Узмень, п. Усвяты;

Красногородский район: река Синяя;

Опочецкий район: река Великая в г. Опочка;

Новоржевский район: река Льста;

Стругокрасненский район: озеро Песчаное;

Пустошкинский район: озеро Крупейское, г. Пустошка;

Пыталовский район: р. Утроя;

Себежский район: озеро Себежское;

Порховский район: река Шелонь, г. Порхов, ул. Мельничная набережная и в районе Старое городище;

Дедовичский район: река Шелонь, р. п. Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;

Дновский район: река Полонка, д. Скново;

Куньинский района: озеро Жижицкое, д. Наумово;

Новосокольнический район: озера Асцо и Сапожок;

Великолукский район: озеро Сорито.

Управлением также организован мониторинг качества песка. На 29 августа качество песка не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям на берегу водоемов: