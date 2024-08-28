Вода на пляжах в Пскове и Великих Луках признана непригодной для купания

Ряд водоемов в Псковской области непригоден для отдыха из-за микробиологических показателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
По результатам проверки на 29 августа качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в водоемах:
- река Великая в районе городского пляжа города Пскова,
- река Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки,
- озеро Озерки Локнянского района,
- озеро Кислое, озеро Сорито Великолукского района.
Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для ограничения эксплуатации зон рекреации.
Нижеперечисленные водоемы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21:
- Гдовский район: озеро Чудское д. Устье, озеро Ужинское в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга»;
- Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе о/л «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе о/л «Солнечный», озеро Малый Иван в районе о/л «Юный Железнодорожник»;
- Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;
- Островский район: река Великая в районе г. Остров и в д. Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса»;
- Палкинский район: озеро Смолинское, п. Палкино,
- Усвятский район: озеро Узмень, п. Усвяты;
- Красногородский район: река Синяя;
- Опочецкий район: река Великая в г. Опочка;
- Новоржевский район: река Льста;
- Стругокрасненский район: озеро Песчаное;
- Пустошкинский район: озеро Крупейское, г. Пустошка;
- Пыталовский район: р. Утроя;
- Себежский район: озеро Себежское;
- Порховский район: река Шелонь, г. Порхов, ул. Мельничная набережная и в районе Старое городище;
- Дедовичский район: река Шелонь, р. п. Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
- Дновский район: река Полонка, д. Скново;
- Куньинский района: озеро Жижицкое, д. Наумово;
- Новосокольнический район: озера Асцо и Сапожок;
- Великолукский район: озеро Сорито.
Управлением также организован мониторинг качества песка. На 29 августа качество песка не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям на берегу водоемов:
- озеро Сорито Великолукского района;
- озеро Озерки Локнянского района;
- озеро Асцо Новосокольнического района;
- озеро Кислое Великолукского района.