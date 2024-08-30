Общество

Росгвардейцы приняли участие во всероссийских учениях в псковских школах

Накануне учебного года росгвардейцы приняли участие во всероссийских учениях по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках мероприятия сотрудники спецподразделений и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской отработали алгоритм прибытия по сигналу, поступившего из охраняемого образовательного учреждения. А затем провели задержание условного правонарушителя.

Учения организованы для проверки готовности работников объектов образования и правоохранительных органов к возможным нештатным ситуациям, а также тренировки оперативных и слаженных действий всех участников.