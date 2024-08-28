Общество

Псковичи и гости региона летом чаще уточняли прогноз погоды, чем в другие сезоны — исследование

Жители и гости Псковской области в летние месяцы чаще уточняли прогноз погоды, чем в другие сезоны. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных обращений пользователей к тематическим порталам.

Фото здесь и далее: «МегаФон»

В этом году на июнь, июль и начало августа пришлось 34% мобильного трафика, потраченного абонентами Пскова на популярные погодные интернет-ресурсы. Больше жителей Пскова прогнозом погоды в СЗФО интересуются только жители Вологды, Архангельска и Карелии, а возглавляют пятерку самых активных петербуржцы. При этом больший прирост трафика показали площадки Gismeteo.ru (+39%), Meteoinfo.ru (+20%), а также сайт world-weather.ru (+11%).

Вместе с тем к тематическим региональным ресурсам в Псковской области интерес пользователей снижается год к году. Трафик на pogodapskov.ru составил менее 2%. На популярность федеральных ресурсов в регионе может влиять возможность почасового отслеживания сразу нескольких погодных параметров, что важно учитывать в городе при планировании отдыха на пляже или прогулки по акватории реки Великой.

Этим летом погодные изменения больше волновали пользователей в июне, в августе трафик пока ниже прошлогодних показателей. За три декады августа 2024 года общий объем мобильного трафика на тематические порталы меньше на 16%, чем в 2023 году.