Общество

Псковские медики поделились способами помощи детям в адаптации к школе

Областной комитет по здравоохранению рассказал своим подписчикам в соцсетях, чем может обернуться для школьников стресс от возвращения за парты и как помочь детям адаптироваться к школьной жизни.

Стресс часто выступает провоцирующим фактором многих заболеваний и может приводить к снижению устойчивости организма к инфекциям, особенно у детей в период формирования иммунитета.

Поэтому так важно создать в семье благожелательную атмосферу, оказывать ребенку психологическую поддержку, помогать плавно после каникул войти в учебный процесс, не повышать голос и не ругать за оценки.

Ведомство распространило подготовленные Минздравом карточки с рекомендациями для родителей.

Среди рекомендаций, например, правильный режим дня, который благоприятно влияет на борьбу со стрессом: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, активные игры вместо гаджетов, полноценный восьмичасовой сон.