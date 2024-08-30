Общество

Педагоги Пскова и Витебска поделились стратегиями и практиками современного профильного образования

Во время идущих в Пскове Дней Витебской области в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования прошел круглый стол «Профильное образования XXI века: стратегии и практики». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в областном комитете по образованию.

Первый проректор Витебского областного института развития образования Анна Деревяго и начальник центра дошкольного, общего среднего, специального образования и экспертной деятельности Валентина Пикулик представили опыт реализации профильного обучения учреждениями образования Витебской области: возможности, перспективы и вызовы.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева и психолог регионального центра поддержки одаренных детей «Вега» Регина Щеблыкина в свою очередь поделились опытом реализации проекта по созданию профильных психолого-педагогических классов в Псковской области.

Опыт участия в проекте по созданию психолого-педагогических классов в Псковской области представила победитель регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России – 2024» Нина Умнова, ставшая приглашенным экспертом-лектором в рамках профильной летней смены «Школа педагогического успеха». Ученицы психолого-педагогических классов города Пскова Полина Петрова и Анна Иванова поделились впечатлениями от обучения в профильных классах.

Также ПОИПКРО и ВОИРО подписали дорожную карту реализации совместного проекта по организации сопровождения функционирования профильных классов (групп) педагогической и психолого-педагогической направленности на 2024/2025 учебный год.