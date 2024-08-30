Общество

В России начался эксперимент по учету партий молочной продукции

С 1 сентября в России стартует эксперимент по партионному учету молочной продукции. Он продлится до 1 июня 2025 года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ЦРПТ готов к проведению эксперимента. Мы призываем участников оборота подключаться к пилотному проекту, так как это позволит в полной мере протестировать новый механизм. Со своей стороны мы готовы оказывать поддержку и проводить консультации по всем вопросам», — пояснила «Известиям» руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина.

Партионный учет предполагает передачу информации в систему маркировки о движении партии молочной продукции по товаропроводящей цепочке. Участие в эксперименте добровольное и он не повлияет на цены. К нему смогут присоединиться все участники оборота: производители, импортеры, оптово-розничное звено и представители онлайн-ритейла.

«Прослеживание партий молочной продукции позволит не только снизить нагрузку на бизнес, но и создать цельную аналитику по всей товаропроводящей цепи молочных товаров. Мы находимся в активном диалоге с оператором и надеемся, что эксперимент пройдет успешно», — отметил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

«На сегодняшний день требования к партионному учету еще обсуждаются и прорабатываются оператором ЦРПТ и участниками оборота маркированных товаров. Однако участникам уже понятна безусловная польза внедрения такого подхода: партионный учет позволит обеспечить прослеживаемость маркированной продукции на рынке, при этом не потребует значительных затрат от производителей и товаропроводящей сети, что позволит запустить его в достаточно короткие сроки. Учет продукции в разрезе партий уже ведется всеми производителями молочной продукции, поскольку это необходимо в рамках давно существующей системы ветеринарной прослеживаемости «Меркурий». Соответственно, в этой части ничего изменять и дорабатывать производителям не нужно. Далее потребуется внести идентификатор партии в систему «Честный знак» при нанесении кода маркировки и в УПД при смене собственника на товар. Таким образом, на выходе получится эффективный инструмент, который позволит не только прослеживать маркированный товар, но и осуществлять более точечную блокировку товара в случае необходимости», - пояснила «Известиям» представитель ООО «Юнилевер Русь» Екатерина Креван.