Общество

Школьные годы вызывают отрицательные ассоциации у каждого пятого псковича — опрос

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого псковича: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 18% горожан фраза ассоциируется с советской песней. У 12% респондентов школьные годы ассоциируются с радостью, у 11% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 5% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой — как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.