Общество

Первый звонок-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ

В преддверии нового учебного года улицы Пскова наполнились радостным шумом и волнением. В образовательных учреждениях прошли торжественные линейки, ознаменовавшие начало нового этапа в жизни учеников и их родителей, а также преподавателей.

Всего в сентябре 2024 года за парты в Псковской области сядут 70 тысяч школьников, 360 образовательных учреждений региона примут ребят после летних каникул. Сегодня обновленные за летний период школы встречают своих учеников, детей можно встретить на улицах нарядными и с цветами.

Подробнее о том, как Псков встретил новый учебный год, — в фоторепортаже Анны Тягуновой.