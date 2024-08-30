Общество

С какими навыками ребенок должен приходить в первый класс, ответила эксперт

Советами о том, с чего лучше начать подготовку к первому классу и какие предметы выбрать, поделилась руководитель академического отдела онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.

«Официального списка тем для проверки готовности дошкольников к учёбе нет. Однако существуют аспекты, которые могут помочь ребенку адаптироваться в новой среде: общее развитие, логическое мышление, навык звукобуквенного анализа и базовые знания по математике. Проще говоря, будущий ученик должен уметь считать до 10 и обратно, называть фигуры и их отличительные особенности; решать простые задачи и примеры, строить логические цепочки, а также рассказывать о себе в нескольких предложениях; знать, как называются окружающие предметы, быть открытым к коммуникации, играм с детьми и изучению нового», - приводит слова специалиста RuNews24.ru.

Эксперт уверена, что готовить ребёнка стоит постепенно, за 1-2 года до школы, не создавая резких и стрессовых ситуаций. При этом нужно поддерживать положительную мотивацию к образовательным процессам.

Что касается выбора школы, то тут стоит в первую очередь обратить внимание на интересы и потенциал ребёнка. Если ему нравятся те или иные предметы, стоит рассмотреть профильные школы. Также важно обратить внимание на соответствие уровня подготовки требованиям учебного заведения, на количество детей в классах и компетентность учителей. Не стоит забывать и об удобном расположении, безопасности маршрута от школы до дома, чистоте и комфортабельности помещений.

«Бывает, что ребенок не хочет идти в школу. В этом случае стоит прежде всего установить причину такого поведения: быть может, ребёнок чего-то боится или не понимает, что его ждёт. Создайте позитивный настрой, расскажите о новых друзьях и увлекательных открытиях, сводите ребёнка на экскурсию в школу и познакомьте с учителем. Помогите ему адаптироваться: поддерживайте режим дня, обеспечивайте комфорт, первое время делайте домашние задания вместе. Будьте терпеливы. Процесс адаптации к школе может занять некоторое время, и в ваших интересах, чтобы он прошёл гладко и безболезненно», - советует спикер.