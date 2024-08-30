Общество

Самая маленькая школа Псковского района распахнула свои двери для четырех учеников

В самой маленькой школе Псковского района – на острове Залита – встретили День знаний. В местной школе, которая является филиалом Писковской средней общеобразовательной школы, обучаются 4 ученика. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Ежегодно в первый день нового учебного года Наталья Федорова лично поздравляет ребят вместе с директором Галиной Строгановой. Сегодня в гости к ребятам приехала и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«В этой маленькой школе всегда особенная, домашняя атмосфера. Несмотря на нагрузку на районный бюджет, мы сохраняем и достойно оснащаем школу на Залита, поскольку она имеет особое значение для островитян. Не только для родителей учеников, но и для всего населения. Жители часто бывают на праздниках в школе и всячески стараются поддержать. С праздником, дорогие ребята! Успешной учёбы!» - добавила Наталья Федорова.