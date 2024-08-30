Общество

В 45% компаний Пскова есть сотрудники на удаленке — опрос

В Пскове в 45% компаний есть сотрудники, которые работают удаленно. В Москве и Санкт-Петербурге (43 и 39% соответственно). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%.

Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 4%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге (6 и 2% соответственно).

Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), колл-центры и юристов.