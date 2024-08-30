Общество

Оценить свой уровень знаний в области информационных технологий смогут псковичи

Всероссийский диктант по информационным технологиям смогут написать жители Псковской области 12 сентября. ИТ-диктант пройдет во всех регионах страны. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования - оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Организатором ИТ-диктанта является Департамент информатизации Тюменской области. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

ИТ-диктант включает в себя 3 уровня тестирований: для учащихся начальной школы (1 — 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.

По результатам проведения ИТ-диктанта собирается статистическая информация в разрезе субъектов Российской Федерации, а также организаций и ведомств, участвующих в мероприятии. Подробнее - на сайте.