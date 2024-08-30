Общество

Псковские профсоюзы помогли медику выйти на досрочную пенсию

Псковские профсоюзы помогли медику восстановить свои права по включению определенных периодов в страховой стаж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению, подготовленному в интересах медицинского работника, в котором были заявлены требования по включению определенных периодов в страховой стаж, а также назначить досрочную страховую пенсию по старости.

По результатам исследования представленных сторонами доказательств, установления всех существенных обстоятельств дела судом было принято решение, которым исковые требования были удовлетворены.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель Председателя СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний.