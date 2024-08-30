Общество

Продолжительность поездки на поезде из Пскова в Москву может сократиться вдвое

Продолжительность времени в пути на поезде из Пскова в Москву может сократиться до 5 часов 35 минут.

РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других городов России, следует из материалов компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

«Сокращение времени в пути… "Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва" — первый этап создания сети ВСМ… Петрозаводск-Москва (920 километров) Экономия (времени – ред.) составит 3 часа 05 минут… Тула-Санкт-Петербург (852 километра) Экономия (времени – ред.) составит 6 часов 45 минут… Псков-Москва (687 километров)… Экономия составит 5 часов 35 минут», - говорится в материалах РЖД.

В частности, указано, что сейчас время в пути поезда из Петрозаводска в Москву составляет 10 часов 50 минут, а с использованием, в том числе, построенной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург – сократится до 4 часов 45 минут с 11 часов 30 минут, из Пскова в Москву – до 5 часов 45 минут с 11 часов 20 минут, пишет 47news.ru.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.