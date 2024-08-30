Общество

Будущим псковским полицейским рассказали о способах борьбы с БПЛА

Учебно-методические занятия со слушателями центра под руководством отрядов АНО «Дружина» и Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» состоялись в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Занятия проходили на учебном полигоне управления МВД России по Псковской области. Главной целью мероприятия стало приобретение слушателями центра новых знаний и навыков.

В процессе обучения будущие полицейские узнали о способах и средствах борьбы с беспилотными летательными аппаратами различного типа, а также изучили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области представители Псковского регионального отделения центра «Воин» делились профессиональным и боевым опытом с будущими полицейскими.

Занятия проводились по индивидуальной программе. Как отметили слушатели центра, за время обучения они узнали много нового и приобрели практические навыки, которые пригодятся в дальнейшей службе.