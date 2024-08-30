Общество

Псковичи смогут выбрать «народного участкового»

Первый этап конкурса «Народный участковый-2024» стартует в Псковской области с 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование пройдет с 11 по 20 сентября 2024 года на официальном Интернет-сайте регионального управления МВД России. Там же будет размещена информация об участниках конкурса и их фотографии.

Второй этап конкурса организуется УМВД России по Псковской области и проводится путем размещения до 1 октября текущего года на официальном Интернет-сайте УМВД России по Псковской области информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.