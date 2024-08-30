Общество

В Пскове почтили память жертв Беслана

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Пскове прошло траурное мероприятие возле храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома в память о жертвах трагедии в Беслане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Участие в памятном мероприятии приняли секретарь псковского городского отделения партии Валерий Филимонов, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов, руководитель Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Алексеев, учащиеся Социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова.

Памятную литию по жертвам трагедии в Беслане совершил настоятель церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома протоиерей Владимир.

К присутствующим обратился секретарь псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.

«Сегодня по всей стране чтят память тех, кто погиб от рук террористов и при исполнении своего служебного долга, спасая заложников. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в честь начала учебного года группа террористов захватила школу №1 в городе Беслан. Общее число заложников насчитывало около полутора тысяч человек, из них 1100 детей. На протяжении нескольких дней к заложникам была применена невероятная жестокость. В результате этого бесчеловечного преступления погибли более трёхсот человек, и среди них 186 детей, 17 учителей, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов и МЧС России. Сегодня мы склоняем головы в память о безвинно убитых людях. Эту трагедию нам не забыть никогда!» - отметил Валерий Филимонов.

Он добавил, что необходимо помнить этот день, ибо граждане, непомнящие свою историю, не дают будущего своему государству. Валерий Филимонов попросил быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы и людей, именно это может уберечь от трагедии.

С момента страшной трагедии в Беслане прошло уже 20 лет, но ежегодно по всей России проходят памятные мероприятия, которые объединяют людей.

«Это общее горе, которое объединяет людей разных поколений. В этот день я замолкаю и снаружи, и внутри. Я чувствую эту боль и атмосферу того ужаса. Важно помнить о трагедии в Беслане, чтобы подобные страшные страницы истории не повторялись», - добавил руководитель псковского регионального отделения Владимир Алексеев.

По завершение участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи у поклонного креста.