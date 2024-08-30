В Пскове почтили память жертв Беслана

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Пскове прошло траурное мероприятие возле храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома в память о жертвах трагедии в Беслане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Участие в памятном мероприятии приняли секретарь псковского городского отделения партии Валерий Филимонов, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов, руководитель Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Алексеев, учащиеся Социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова.
Памятную литию по жертвам трагедии в Беслане совершил настоятель церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома протоиерей Владимир.
К присутствующим обратился секретарь псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.
Он добавил, что необходимо помнить этот день, ибо граждане, непомнящие свою историю, не дают будущего своему государству. Валерий Филимонов попросил быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы и людей, именно это может уберечь от трагедии.
С момента страшной трагедии в Беслане прошло уже 20 лет, но ежегодно по всей России проходят памятные мероприятия, которые объединяют людей.
По завершение участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи у поклонного креста.