Общество

Храм, музей, мемориал и спортивный центр посетил в ходе рабочей поездки в Гдовский район Александр Котов

Завершённые и перспективные объекты реконструкции в Гдовском районе посетили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Ольга Тимофеева в ходе выезда в муниципалитет. В рабочей встрече также приняли участие врио главы района Александр Авраменко и депутат регионального парламента Владимир Кузь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Первым объектом осмотра стала церковь Архангела Михаила в селе Кобылье Городище. О ходе и результатах масштабной реставрации объекта культурного наследия XV века гостям рассказал настоятель храма, отец Никандр. В 2022 году были отреставрированы фасад, крыша и интерьер, в церкви укрепили фундамент, отремонтировали инженерные сети, благоустроили территорию. Более года подрядная организация реставрировала киоты, сени, центральные каменные ворота.

«Уникальное место, намоленное. Здесь дышится по-особенному. Сохранять такие объекты – наша общая важная задача, - отметил после осмотра Александр Котов. – Работа проделана колоссальная, затрачены немалые средства – храм сейчас полностью восстановлен, и теперь нужно продумать, что нужно сделать для того, чтобы как можно больше людей смогли увидеть этот замечательный памятник истории и православной культуры». По мнению спикера, историческое место, связанное с ратной историей и именем князя Александра Невского, представляет большой интерес для туристов и учащихся.

Ольга Тимофеева рассказала о планах по проведению в Кобыльем Городище тематических смен в рамках работы молодёжного историко-культурного центра – эту идею, по словам вице-губернатора, уже поддержала Росмолодёжь. Кроме того, заместитель главы региона предложила включить церковь Архангела Михаила в туристический маршрут и попросила администрацию района и местных активистов продумать, какие ещё интересные объекты могли бы в него войти. Александр Котов поддержал инициативу.

В отличие от исторического памятника в Кобыльем Городище реконструкция здания бывшей Самолвовской общеобразовательной школы, где должны разместиться современный туристско-информационный центр, Дом культуры и библиотека, пока только планируется. Чтобы получить финансирование по федеральному проекту «Семья» необходимо подготовить проектно-сметную документацию и получить одобрение заявки в Минкульте.

«О таком алгоритме действий мы говорили с местным активом на прошлой встрече – все инструменты у нас есть, - обратился Александр Котов к врио главы Гдовского района Александру Авраменко. – В помощь органам местного самоуправления губернатор ежегодно выделяет порядка 200 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Затем через областной комитет по культуре подаётся заявка на федеральное финансирование. Если мы объединим усилия – вы сделаете свою часть добросовестно, качественно и самое главное быстро, а мы на областном уровне поможем финансово и организационно – то получим нужный результат».

Вице-губернатор напомнила, что заявочная кампания обычно проходит в апреле-мае, поэтому время на разработку ПСД ограничено. Спикер попросил муниципалитет не затягивать и уже в этом году провести изыскательские работы – средств в областном бюджете на это предусмотрены, полностью же оплатить проект позволят лимиты 2025 года.

«Надо успеть, потому что все жители Самолвы просят современный турцентр, и чтобы библиотека и Дом культуры располагались в хорошем помещении – сейчас они находятся в объекте культурного наследия, на частной территории, и ни один бюджетный рубль туда вкладывать нельзя», - отметила в разговоре с представителями органов местного самоуправления Ольга Тимофеева.

Предстоящее благоустройство прилегающей территории тоже стало предметом рабочего обсуждения. Представитель инициативной группы по развитию туризма Иван Мешков предложил на площадке рядом с новым туристическим центром установить торговые объекты, где местные предприниматели смогут торговать своей продукцией. Александр Котов напомнил, что именно такую комплексную задачу всегда ставит губернатор Михаил Ведерников – при реконструкции объекта, прилегающая территория должна быть благоустроена и по максимуму использоваться.

Спикер также обратил внимание на необходимость открытия в Самолве точки общественного питания, где туристы смогли бы выпить чаю и перекусить. Ольга Тимофеева пообещала подключить к решению этого вопроса областной фонд инвестиционного развития.

Следующим объектом в деревне Самолва стал частный «Музей рыбацкого края». Вера Нилова встретила гостей с хлебом и солью, а затем показала постройки хозяйственного двора конца XIX – начала XX века купцов Петуховых – старинную лавку, амбар, ледник и жилой дом. В просторных помещениях собраны сотни экспонатов – от инструментов сельскохозяйственного труда до старинных вышитых рушников и сорочек. В музее можно увидеть эстонскую комнату, купеческую и дворянскую, отдельно размещены предметы советской эпохи, есть своя галерея с избой-читальней. В музейной книге отзывов Александр Котов поблагодарил создателей самобытного музея за бережное сохранение исторической памяти.

Далее спикер и вице-губернатор посетили мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», открытый три года назад на берегу Чудского озера. Александр Котов поинтересовался вопросами содержания туристического объекта и перспективами открытия точки питания.

В Гдовском центре внешкольной работы с детьми «Дубно» Александр котов и Ольга Тимофеева по поручению губернатора Михаила Ведерникова передали юным футболистам спортивный инвентарь. Директор центра Константин Албегов поделился успехами местной команды по мини-футболу – в июле гдовичи стали третьими на всероссийском турнире «Россия, вперёд», сейчас готовятся к первенству России, которое пройдёт в Калуге. В общей сложности в центре занимаются 270 детей, планируется дополнительный набор.

«С учётом, что здесь такое количество детей занимается, неплохо было бы через национальный проект сделать крытый стадион для круглогодичных занятий. Это одна из задач, которые нам надо вместе решать», - обозначил приоритеты Александр Котов, заверив, что в этом вопросе муниципалитет может рассчитывать на поддержку губернатора и депутатов.

В продолжение темы модернизации спортивных объектов Константин Албегов отметил, что в планах следующего года реконструкция хоккейной коробки и замена покрытия футбольного поля, в связи с чем центру нужен отдельный специалист, ответственный за контроль проведения этих работ. Александр Котов

«Вносите свои предложения по дополнительной ставке, будем формировать бюджет следующего года и учтём это при расчёте затрат муниципального образования. Поддерживаю, обязательно поможем», - отреагировал Александр Котов. Председатель Собрания также подчеркнул, что новые объекты должны правильно содержаться, чтобы современная спортивные инфраструктура не приходила со временем в упадок.