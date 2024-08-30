Общество

На территории Псковской области ожидается туман

МЧС России предупреждает: на территории Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, предупреждение поступило от синоптиков 3 сентября в 20:30.

Фото: МЧС России по Псковской области

«Во второй половине ночи и утром 4 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС России по Псковской области опубликовали рекомендации для участников дорожного движения, которые необходимо соблюдать в условиях недостаточной видимости.