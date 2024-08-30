Общество

Студентов псковского колледжа призвали быть приверженцами ЗОЖ

Псковским полицейские напомнили студентам о нормах поведения в общественных местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

С началом нового учебного года первокурсников Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса поздравила представитель городской полиции - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова.

Она напомнила студентам правила поведения на улице и в общественных местах - недопустимость курения и употребления спиртных напитков, а также временные рамки нахождения несовершеннолетних на улице без законных представителей - и призвала их быть законопослушными гражданами и приверженцами здорового образа жизни. Кроме того, Ирина Петухова разъяснила правовые последствия правонарушений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними, и обсудила с ними примеры возможных противоправных проявлений.

В завершение своего общения с аудиторией гостья из полиции пожелала юношам и девушкам успехов в освоении профессии, интересной студенческой жизни.