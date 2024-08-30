Общество

Почему сравнялись зарплаты курьеров и IT-специалистов, объяснила эксперт

Максимальная зарплата курьеров сравнялась с суммой, которую предлагают начинающим IT-специалистам, и составляет 155 000 рублей. Работа курьером предлагает высокий доход, но профессия в IT дает долгосрочные возможности, считает директор АНО «Спортивно-методический центр "Кафедра киберспорта"», старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева.

«Курьерская работа может предложить высокий доход, но профессия IT-специалиста имеет свои уникальные преимущества, такие как перспективы карьерного роста, возможность заниматься творческими задачами и создавать инновационные продукты. IT-сфера также предоставляет более стабильные условия труда и возможности для личного и профессионального развития. Курьерская работа может быть временной или переходной, тогда как профессия в IT дает долгосрочные возможности», - приводит слова Бересневой RuNews24.ru.

Также эксперт объяснила, почему у курьеров сейчас такие высокие зарплаты, хоть сам функционал не требует особых квалификаций.

«С одной стороны, высокие зарплаты курьеров могут показаться несоразмерными по сравнению с их обязанностями. Однако нужно учитывать, что рынок труда реагирует на спрос и предложение. В условиях, когда экосистемы доставок и маркетплейсов активно развиваются, такие зарплаты оправданы для привлечения и удержания рабочей силы. Курьерская работа зачастую связана с физическим трудом и требует высокой отдачи, поэтому зарплаты отражают сложившиеся рыночные условия. Важно понимать, что разные профессии имеют свои особенности и требования, и каждая из них важна в современной экономике», - подчеркнула Береснева.

Если обратиться к рейтингу самых высокооплачиваемых профессий, то на первом месте оказалась профессия курьера. Максимальная зарплата для курьеров достигла 155 000 рублей, что на 7 000 рублей больше, чем в начале года.

На втором месте расположились производственные рабочие. Их максимальная зарплата составила 147 000 рублей, что на 40% больше, чем в начале года. Это самый значительный рост среди топ-10 профессий. Кроме того, зарплатная медиана для производственных рабочих выросла с 90 000 рублей в январе до 130 000 рублей в конце июня.