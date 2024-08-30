Общество

Убрать вывеску «универсам Пятёрочка» через суд просят жильцы дома за Завеличье

Собственники многоквартирного дома в городе Пскове через суд просят обязать ООО «Агроторг» демонтировать вывеску магазина «универсам Пятёрочка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области

Дом №19А на улице Максима Горького в Пскове находится в управлении ТСЖ «Мечта». Между товариществом и ООО «Агроторг» заключен договор об использовании части общего имущества собственников помещений в указанном многоквартирном доме.

В связи с несвоевременным внесением обществом арендных платежей товарищество направило в адрес общества претензию с требованием об оплате образовавшейся задолженности, а также уведомило об одностороннем расторжении договора.

Поскольку общество задолженность не погасило, демонтаж конструкций и текущий ремонт объекта не произвело, товарищество собственников жилья «Мечта» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Агроторг» о взыскании задолженности за фактическое пользование общим имуществом и с просьбой обязать их демонтировать вывеску магазина «универсам Пятёрочка», наружные блоки кондиционеров, погрузо–разгрузочную пристройку, а также провести ремонт объекта в местах демонтажа конструкций. Кроме того, ТСЖ «Мечта» просит взыскать судебную неустойку за каждый день неисполнения решения суда.

Помимо этого, в исковом заявлении товарищество отмечает, что после демонтажа старой вывески и монтажа новой на фасаде дома обнаружены множественные повреждения в виде отслоившейся штукатурки и разрушения кирпича, которые обществом не устранены.

Предварительное и судебное заседания по делу №А52-5189/2024 назначено на 8 октября.