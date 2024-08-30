Общество

28 объектов капстроительства в псковской Середке включили в комплексные кадастровые работы

В Псковском районе продолжаются комплексные кадастровые работы. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

4 сентября состоялось первое заседание Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории кадастровых кварталов: 60:18:0153501, 60:18:0153502, 60:18:0153503, 60:18:0153504, 60:18:0153505, 60:18:0153507, 60:18:0153508, 60:18:0153509, 60:18:0153510, 60:18:0153513 села Середка в рамках гарантийных обязательств.

В результате выполнения гарантийных обязательств включены 24 земельных участка и 28 объектов капитального строительства, которые не были включены в ККР в прошлом году.

Ознакомиться с установленным при выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ земельных участков можно на официальном сайте Псковского района, а также на официальных сайтах Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области и управления Росреестра по Псковской области, где размещены проекты карта-планов территории.

Второе заседание Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков на территории указанный выше кадастровых кварталов села Середка в рамках гарантийных обязательств назначено на 10 октября.