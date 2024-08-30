Общество

В Пскове вручили паспорта и повестки вернувшимся в страну соотечественникам

Паспорта граждан Российской Федерации вручили участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В приемном зале отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову состоялась церемония принесения присяги участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков и помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата города Пскова и Псковского района Юлия Карнаух.

На фоне государственных символов Российской Федерации более пятнадцати граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции.

После принесения присяги подполковник полиции Алексей Пятериков в торжественной обстановке, вручая паспорта гражданина Российской Федерации, поздравил соотечаственником с возвращением на Родину, пожелал успехов в дальнейшей жизни в Псковской области.

В завершение мероприятия представители Военного комиссариата города Пскова и Псковского района вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учёт.