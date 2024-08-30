Общество

Детям росгвардейцев в Пскове подарили рюкзаки к началу учебного года

Праздничное мероприятие для детей росгвардейцев, которые пошли в первый класс, прошло в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Для первоклассников и их родителей была организована концертная программа. Песни исполнили дети сотрудников и военнослужащий ведомства.

В завершение мероприятия школьников поздравили руководители управления. Детям передали необходимые для успешного обучения подарки от секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского и регионального отделения Союза машиностроителей России - рюкзаки и наборы с канцелярскими принадлежностями.