Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Тема сегодняшнего разговора - «Актуальное в банкротстве. Повышение судебных государственных пошлин. Сколько будет стоить правосудие?»

Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена