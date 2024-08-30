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Общество

Почему цены на онлайн-образование стремительно растут, объяснила юрист

05.09.2024 22:00|ПсковКомментариев: 1

Онлайн-образование становится все более популярным. На начало 2024 года эксперты сообщали, что рынок онлайн-образования в России вырастет приблизительно на 15–20%. Почему так стремительно растут цены на онлайн-образование, рассказала юрист школы бизнеса «Синергия» Дарья Морскова. 

Эксперт обозначила тот факт, что платформы предлагают наиболее популярные направления.

«Сюда относятся иностранный язык, маркетинг, PR, IT, дизайн, менеджмент. Такой выбор достаточно логичен. Во-первых, вырос выбор получения онлайн-образования на популярных площадках, которые предлагают полноценное освоение новой профессии. Во-вторых, все больше людей хотят получить специальность, которая позволит больше зарабатывать и при этом находиться удаленно. В-третьих, так как количество фрилансеров с каждым годом растет, то навыки продаж и маркетинга также набирают обороты», — приводит слова Морсковой ИА RuNews24.ru

Эксперт добавила, что трудно оценить точный размер повышения цен на онлайн-образование за период с января по июль 2024 года, но можно отметить, что такой рост присутствует.

«Это обусловлено ужесточением требований к онлайн-образованию: многие онлайн-школы, которые ранее работали без образовательной лицензии, сейчас ее активно получают. Это дополнительная статья затрат. Кроме того, существенно выросла ставка по кредитам и рассрочкам. Обучающиеся охотно приобретают онлайн-курсы в рассрочку, так как она дает возможность пройти курс без существенной потери для бюджета, платить частями и не переплачивать проценты. Использование рассрочки повышает продажи и у онлайн-школ», — заключила юрист.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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