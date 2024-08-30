Общество

По нацпроекту обновили спортзалы и уличные спортивные площадки десяти школ

Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» президентского нацпроекта «Образование» занятия физкультурой и спортивные секции для учащихся десяти образовательных учреждений Псковской области теперь проходят в обновленных помещениях. На капитальный ремонт спортивных залов и плоскостных сооружений было направлено более 20 млн рублей из федерального бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По нацпроекту спортзалы отремонтировали в Пустошкинской сельской школе, Вехнянской начальной школе, Куньинской, Турчинской, Стремуткинской и Дубровенской средних школах.

Например, Дубровенской средней школе поменяли дверные проемы, выполнили устройство новых полов с разметкой и отделочные работы, заменили электропроводку и обновили шведские стенки.

Директор образовательного учреждения Наталья Никитина обратила внимание, что ремонт спортзала важен для проведения безопасных занятий: «В школе учится не так уж много детей, в среднем около 30–40, но им и учителям важно, чтобы занятия физической культурой, спортивные праздники проходили в комфортных условиях. Во внеурочное время ребята из начальной школы здесь посещают кружок общефизической подготовки под руководством учителя физкультуры Галины Степановой».

В четырех учреждениях — Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Агрошкола», средней школе № 4 структурного подразделения Центра образования Опочецкого района, Лычевской средней школе имени М. К. Кузьмина и Порховской специальной школе-интернате — провели ремонт открытых площадок, где проводят игры, соревнования и тренировки для разных видов спорта. Для безопасности занятий уложено резиновое покрытие.

Прежняя спортивная площадка Красногородской Агрошколы, которая была построена в 70-х годах, не соответствовала современным требованиям и нормам. В результате работ подрядчик произвел демонтаж изношеного асфальтового покрытия, укладку нового резинового покрытия, установку спортивного оборудования. Кроме того, была увеличена и площадь самой площадки.

Директор учреждения Елена Зуева отмечает, что площадка уже пользуется популярностью среди обучающихся в течение всего дня.

«К новому учебному году такой подарок для наших детей просто бесценный. Большинство ребят — мальчишки-подростки, для которых особенно важно увлечение полезной деятельностью и спортом. В учебное время тут проводятся безопасные уроки физкультуры, после обеда ребята занимаются в спортивных секциях, очень любят спортивные игры. Эта площадка повысит качество образовательного процесса в нашем учреждении, будет способствовать физическому развитию и воспитанию детей», — заключила Елена Зуева.

Теперь школьники региона могут заниматься спортом и развивать свои навыки на современных спортивных площадках. Обновление зданий и инфраструктуры образовательных организаций является одним из важнейших направлений национального проекта «Образование». Псковская область принимает участие в программе по обновлению спортзалов и плоскостных сооружений в школах не первый год.

Начиная с 2019 года, при поддержке нацпроекта капитально отремонтированы более 90 школьных спортивных залов.