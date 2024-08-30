Общество

В Гдовском районе посадили почти 12 тысяч саженцев ели в рамках акции «Сохраним лес»

Почти 12 тыс саженцев ели высадили в деревне Сельцы Гдовского района в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии газеты «Гдовская заря»

Традиционно акция охватывает все субъекты России, включая новые регионы. Она продлится до ноября. Всего за пять предыдущих сезонов проекта его участники высадили около 300 млн деревьев.

В новом сезоне проекта запланировано проведение субботников на территории лесничеств, образовательных мастер-классов, онлайн-викторин по теме леса и другие тематические активности.

В этом году планируют высадить 70 млн деревьев, чтобы привлечь внимание широкой общественности к теме бережного отношения к лесным ресурсам, а также компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится уже шестой год благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Организаторами выступает АНО «Сад Памяти» совместно с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.